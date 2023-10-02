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Окупанти вдруге за день вдарили по Куп’янську: постраждала жінка – ХОВА

Події 15:59   02.10.2023
Вікторія Яковенко
Окупанти вдруге за день вдарили по Куп’янську: постраждала жінка – ХОВА Фото: Олег Синєгубов

Ще одного удару 2 жовтня армія РФ завдала по Куп’янську на Харківщині.

У місті пошкоджені багатоповерхівки, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, постраждала цивільна жінка, госпіталізована до медичної установи, дані встановлюються», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА повідомляв, що 2 жовтня, за попередніми даними, окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Куп’янську. Внаслідок удару в місті пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 15:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одного удару 2 жовтня армія РФ завдала по Куп’янську на Харківщині.".