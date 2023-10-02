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Росіяни вдарили КАБ по Куп’янську: є руйнування – Синєгубов (фото)

Події 15:09   02.10.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни вдарили КАБ по Куп’янську: є руйнування – Синєгубов (фото) Фото: Олег Синєгубов

За попередніми даними, окупанти завдали удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ у Харківській області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

««Пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення. На цю хвилину інформації про поранених немає. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки влучань», – розповів Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 15:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, окупанти завдали удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ у Харківській області.".