Росіяни вдарили КАБ по Куп’янську: є руйнування – Синєгубов (фото)

За попередніми даними, окупанти завдали удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ у Харківській області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

««Пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення. На цю хвилину інформації про поранених немає. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки влучань», – розповів Синєгубов.