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Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото)

Події 13:07   02.10.2023
Вікторія Яковенко
Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото) Фото: ХОВА

2 жовтня близько 11:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Гур’їв Козачок Богодухівського району.

У населеному пункті зафіксували щонайменше 18 ударів, повідомили у ХОВА.

«Внаслідок влучань знищено приватний будинок, пошкоджено господарчі споруди. Поранених та потерпілих серед цивільного населення на цю хвилину немає», – додали в ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 13:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 жовтня близько 11:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Гур’їв Козачок Богодухівського району.".