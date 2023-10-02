Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото)
Фото: ХОВА
2 жовтня близько 11:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Гур’їв Козачок Богодухівського району.
У населеному пункті зафіксували щонайменше 18 ударів, повідомили у ХОВА.
«Внаслідок влучань знищено приватний будинок, пошкоджено господарчі споруди. Поранених та потерпілих серед цивільного населення на цю хвилину немає», – додали в ХОВА.
Читайте також: Синєгубов розповів про дії ворога в різних районах Харківщини
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 13:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 жовтня близько 11:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Гур’їв Козачок Богодухівського району.".