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Враг обстрелял село на Харьковщине: зафиксированы 18 ударов (фото)

Происшествия 13:07   02.10.2023
Виктория Яковенко
Враг обстрелял село на Харьковщине: зафиксированы 18 ударов (фото) Фото: ХОВА

2 октября около 11:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Гурьев Казачок Богодуховского района.

В населенном пункте зафиксировали не менее 18 ударов, сообщили в ХОВА.

«В результате попаданий уничтожен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Раненых и пострадавших среди гражданского населения на данный момент нет», — добавили в ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 13:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 октября около 11:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Гурьев Казачок Богодуховского района.".