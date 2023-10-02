Враг обстрелял село на Харьковщине: зафиксированы 18 ударов (фото)
Фото: ХОВА
2 октября около 11:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Гурьев Казачок Богодуховского района.
В населенном пункте зафиксировали не менее 18 ударов, сообщили в ХОВА.
«В результате попаданий уничтожен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Раненых и пострадавших среди гражданского населения на данный момент нет», — добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 13:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 октября около 11:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Гурьев Казачок Богодуховского района.".