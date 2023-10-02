Враг обстрелял село на Харьковщине: зафиксированы 18 ударов (фото)

2 октября около 11:00 армия РФ из артиллерии обстреляла село Гурьев Казачок Богодуховского района.

В населенном пункте зафиксировали не менее 18 ударов, сообщили в ХОВА.

«В результате попаданий уничтожен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Раненых и пострадавших среди гражданского населения на данный момент нет», — добавили в ХОВА.

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