Синегубов рассказал о действиях врага в разных районах Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг не оставил своих надежд на дальнейшую возможную оккупацию Харьковской области, в том числе города Харькова.

«Если братья север нашей области, Богодуховский район, Харьковский район, то враг там постоянно совершает, фактически, террор местного населения, обстреливая из минометов, танков населенные пункты. В некоторых населенных пунктах уже нет даже людей, все равно враг продолжает разрушать жилую инфраструктуру. Если брать Волчанское направление – враг так же из артиллерии обстреливает сам город. Вчера там погиб мужчина. И соответственно Купянское направление, Изюмское направление — у нас наиболее опасные. По Купянскому направлению проходит линия фронта, враг управляемыми авиабомбами разрушает инфраструктуру, жилую застройку, проводит подготовку для своих новых, возможно, штурмовых действий. Однако наши военные на это реагируют. Понимаем, что враг своих надежд на дальнейшую возможную оккупацию Харьковской области, в том числе города Харькова, не оставил», – отметил Синегубов в эфире нацмарафона.