Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🔴

Синегубов рассказал о действиях врага в разных районах Харьковщины

Происшествия 12:23   02.10.2023
Виктория Яковенко
Синегубов рассказал о действиях врага в разных районах Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг не оставил своих надежд на дальнейшую возможную оккупацию Харьковской области, в том числе города Харькова.

«Если братья север нашей области, Богодуховский район, Харьковский район, то враг там постоянно совершает, фактически, террор местного населения, обстреливая из минометов, танков населенные пункты. В некоторых населенных пунктах уже нет даже людей, все равно враг продолжает разрушать жилую инфраструктуру. Если брать Волчанское направление – враг так же из артиллерии обстреливает сам город. Вчера там погиб мужчина. И соответственно Купянское направление, Изюмское направление — у нас наиболее опасные. По Купянскому направлению проходит линия фронта, враг управляемыми авиабомбами разрушает инфраструктуру, жилую застройку, проводит подготовку для своих новых, возможно, штурмовых действий. Однако наши военные на это реагируют. Понимаем, что враг своих надежд на дальнейшую возможную оккупацию Харьковской области, в том числе города Харькова, не оставил», – отметил Синегубов в эфире нацмарафона.

Читайте также: Из РСЗО враг ночью обстрелял Харьковщину — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
02.10.2023, 11:47
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
02.10.2023, 12:43
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
02.10.2023, 09:09
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
02.10.2023, 08:44
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах
В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах
02.10.2023, 13:52

Новости по теме:

18:30
Весь день оккупанты обстреливали Купянщину: горел сухостой (фото)
14:54
Сейчас враг не проводит активных штурмов на Купянском направлении – военная
11:44
Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском
15:12
В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении
14:22
Под Купянском и Лиманом враг «получил по зубам» и отказался наступать – ВСУ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов рассказал о действиях врага в разных районах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 12:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг не оставил своих надежд на дальнейшую возможную оккупацию Харьковской области, в том числе города Харькова.".