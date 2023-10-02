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Синєгубов розповів про дії ворога в різних районах Харківщини

Події 12:23   02.10.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов розповів про дії ворога в різних районах Харківщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог не залишив своїх сподівань на подальшу можливу окупацію Харківської області, в тому числі міста Харкова.

«Якщо брати північ нашої області, Богодухівський район, Харківський район, то ворог там постійно чинить, фактично, терор місцевого населення, обстрілюючи з мінометів, танків, населені пункти. В деяких населених пунктах вже немає навіть людей, все одно, ворог продовжує руйнувати житлову інфраструктуру. Якщо брати Вовчанський напрямок – ворог так само з артилерії обстрілює саме місто. Вчора там загинув чоловік. І відповідно Куп’янський напрямок, Ізюмський напрямок – у нас є найбільш загрозливими. По Куп’янському напрямку проходить лінія фронту, ворог керованими авіабомбами руйнує інфраструктуру, житлову забудову, проводить підготовку для своїх нових, можливо, штурмових дій. Однак наші військові на це реагують. Розуміємо, що ворог своїх сподівань на подальшу можливу окупацію Харківської області, в тому числі міста Харкова, не залишив», – зазначив Синєгубов в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 12:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог не залишив своїх сподівань на подальшу можливу окупацію Харківської області, в тому числі міста Харкова.".