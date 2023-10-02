Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)
Фото: Олег Синегубов
По предварительным данным, оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск в Харьковской области.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Повреждены как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения. На данный момент информации о раненых нет. Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий», — рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 15:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск в Харьковской области.".