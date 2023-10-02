Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Повреждены как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения. На данный момент информации о раненых нет. Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий», — рассказал Синегубов.