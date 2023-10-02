Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)

Происшествия 15:09   02.10.2023
Виктория Яковенко
Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото) Фото: Олег Синегубов

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Повреждены как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения. На данный момент информации о раненых нет. Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий», — рассказал Синегубов.

01

02

03

04
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Враг обстрелял село на Харьковщине: зафиксированы 18 ударов (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
02.10.2023, 11:47
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
02.10.2023, 12:43
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
02.10.2023, 08:44
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
02.10.2023, 09:09
Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)
Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)
02.10.2023, 15:09

Новости по теме:

17:51
В Купянске россияне обстреляли авто волонтеров: уже шесть погибших (фото)
15:32
Жертв может быть больше — Синегубов сообщил подробности удара КАБ по Купянску
14:01
Россияне ударили КАБ по Купянску: три человека погибли – Синегубов
11:28
На Петропавловку на Харьковщине, где пострадал мужчина, сбросили КАБ (видео)
09:52
Утром по Харьковщине ударили КАБ — ХОВА

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 15:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск в Харьковской области.".