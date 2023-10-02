Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах

Общество 13:52   02.10.2023
Оксана Якушко
В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах

Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в сентябре устранили 336 аварийных ситуаций на трубопроводах холодного водоснабжения в Харькове.

Также коммунальщики привели в порядок 294 смотровых колодца с заменой запорно-регулирующей арматуры и капитально отремонтировали 107 водоразборных колонок.

На предприятии подчеркнули, что бригады своевременно ликвидируют повреждения и регулярно проводят необходимые профилактические мероприятия.

Сообщить об авариях в системе водоснабжения можно по тел.: 15-33.

Читайте также: Бригады «Харьковводоканала» ликвидировали 13 аварий

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
02.10.2023, 11:47
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
02.10.2023, 12:43
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
02.10.2023, 08:44
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
02.10.2023, 09:09
Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)
Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)
02.10.2023, 15:09

Новости по теме:

14:10
Бригады «Харьковводоканала» ликвидировали 13 аварий
19:03
В Харькове полностью возобновили подачу воды после аварии из-за утренней атаки
16:40
«Харьковводоканал» ликвидирует аварии на поврежденных обстрелом объектах
08:54
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
16:57
В Салтовском районе Харькова устранили 260 аварий на водоводах

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 13:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в сентябре устранили 336 аварийных ситуаций на трубопроводах холодного водоснабжения в Харькове.".