В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах

Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в сентябре устранили 336 аварийных ситуаций на трубопроводах холодного водоснабжения в Харькове.

Также коммунальщики привели в порядок 294 смотровых колодца с заменой запорно-регулирующей арматуры и капитально отремонтировали 107 водоразборных колонок.

На предприятии подчеркнули, что бригады своевременно ликвидируют повреждения и регулярно проводят необходимые профилактические мероприятия.

Сообщить об авариях в системе водоснабжения можно по тел.: 15-33.