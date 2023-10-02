В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах
Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в сентябре устранили 336 аварийных ситуаций на трубопроводах холодного водоснабжения в Харькове.
Также коммунальщики привели в порядок 294 смотровых колодца с заменой запорно-регулирующей арматуры и капитально отремонтировали 107 водоразборных колонок.
На предприятии подчеркнули, что бригады своевременно ликвидируют повреждения и регулярно проводят необходимые профилактические мероприятия.
Сообщить об авариях в системе водоснабжения можно по тел.: 15-33.
Читайте также: Бригады «Харьковводоканала» ликвидировали 13 аварий
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 13:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» в сентябре устранили 336 аварийных ситуаций на трубопроводах холодного водоснабжения в Харькове.".