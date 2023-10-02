У Харкові за місяць ліквідували понад 330 аварій на водоводах
Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у вересні усунули 336 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання у Харкові.
Також комунальники впорядкували 294 оглядових колодязі з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 107 водорозбірних колонок.
На підприємстві наголосили, що бригади своєчасно усувають пошкодження та регулярно проводять необхідні профілактичні заходи.
Повідомити про аварії у системі водопостачання можна за тел.: 15-33.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 13:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у вересні усунули 336 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання у Харкові. ".