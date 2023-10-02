У Харкові за місяць ліквідували понад 330 аварій на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у вересні усунули 336 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання у Харкові.

Також комунальники впорядкували 294 оглядових колодязі з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 107 водорозбірних колонок.

На підприємстві наголосили, що бригади своєчасно усувають пошкодження та регулярно проводять необхідні профілактичні заходи.

Повідомити про аварії у системі водопостачання можна за тел.: 15-33.