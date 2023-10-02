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У Харкові за місяць ліквідували понад 330 аварій на водоводах

Суспільство 13:52   02.10.2023
Оксана Якушко
У Харкові за місяць ліквідували понад 330 аварій на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у вересні усунули 336 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання у Харкові. 

Також комунальники впорядкували 294 оглядових колодязі з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 107 водорозбірних колонок.

На підприємстві наголосили, що бригади своєчасно усувають пошкодження та регулярно проводять необхідні профілактичні заходи.

Повідомити про аварії у системі водопостачання можна за тел.: 15-33.

Читайте також: Бригади «Харківводоканалу» ліквідували 13 аварій

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 13:52;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у вересні усунули 336 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання у Харкові. ".