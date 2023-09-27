Бригади «Харківводоканалу» ліквідували 13 аварій

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» продовжують щоденно підтримувати водопровідне господарство міста у справному стані.

Напередодні ремонтники ліквідували 13 аварій на водоводах. Зокрема, бригади оперативно виявили та усунули три пошкодження на ділянці водоводу діаметром 500 мм на вул. Ахсарова в Шевченківському районі.