Бригади «Харківводоканалу» ліквідували 13 аварій
Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» продовжують щоденно підтримувати водопровідне господарство міста у справному стані.
Напередодні ремонтники ліквідували 13 аварій на водоводах. Зокрема, бригади оперативно виявили та усунули три пошкодження на ділянці водоводу діаметром 500 мм на вул. Ахсарова в Шевченківському районі.
«Трубопровід забезпечує водопостачання Олексіївського житлового масиву. Паралельно провели відновлювальні роботи на магістралі діаметром 300 мм на бул. Фронтовиків, де замінили ділянку трубопроводу», – зазначив начальник районної служби Андрій Цілогородцев.
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 14:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» продовжують щоденно підтримувати водопровідне господарство міста у справному стані.".