Live
  • Ср 27.09.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.76
    • 🟢

Бригади «Харківводоканалу» ліквідували 13 аварій

Суспільство 14:10   27.09.2023
Оксана Якушко
Бригади «Харківводоканалу» ліквідували 13 аварій

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» продовжують щоденно підтримувати водопровідне господарство міста у справному стані.

Напередодні ремонтники ліквідували 13 аварій на водоводах. Зокрема, бригади оперативно виявили та усунули три пошкодження на ділянці водоводу діаметром 500 мм на вул. Ахсарова в Шевченківському районі.

«Трубопровід забезпечує водопостачання Олексіївського житлового масиву. Паралельно провели відновлювальні роботи на магістралі діаметром 300 мм на бул. Фронтовиків, де замінили ділянку трубопроводу», – зазначив начальник районної служби Андрій Цілогородцев.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.

Читайте також: «Тепломережі» завершують ремонтну кампанію в Індустріальному районі Харкова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
13 років дали колаборанту з Куп’янська, який грабував під виглядом обшуків
13 років дали колаборанту з Куп’янська, який грабував під виглядом обшуків
27.09.2023, 16:33
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
26.09.2023, 08:34
Трамп роками дурив банки і страхові компанії – вирок суду в Нью-Йорку
Трамп роками дурив банки і страхові компанії – вирок суду в Нью-Йорку
27.09.2023, 15:42
«Зібрали гарний урожай»: харківські воїни показали свою роботу під Бахмутом
«Зібрали гарний урожай»: харківські воїни показали свою роботу під Бахмутом
27.09.2023, 15:58
РФ формує 12 загонів, щоб штурмувати під Куп’янськом й Лиманом – ЗСУ
РФ формує 12 загонів, щоб штурмувати під Куп’янськом й Лиманом – ЗСУ
27.09.2023, 15:25
У Харкові завершується підготовка до опалювального сезону
У Харкові завершується підготовка до опалювального сезону
27.09.2023, 15:09

Новини за темою:

17:53
У Харкові готують до зими насосні станції
17:24
«Харківводоканал» замінив понад 140 засувок на мережах
18:30
У Харкові переклали 10 кілометрів водоводів
14:38
На вулиці Сумській у Харкові замінили водовід
15:39
На вулиці Сумській продовжують перекладати водовід

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Бригади «Харківводоканалу» ліквідували 13 аварій»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 14:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» продовжують щоденно підтримувати водопровідне господарство міста у справному стані.".