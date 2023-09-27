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Бригады «Харьковводоканала» ликвидировали 13 аварий

Общество 14:10   27.09.2023
Оксана Якушко
Бригады «Харьковводоканала» ликвидировали 13 аварий

Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» продолжают ежедневно поддерживать водопроводное хозяйство города в исправном состоянии.

Накануне ремонтники ликвидировали 13 аварий на водоводах. В частности, бригады оперативно обнаружили и устранили три повреждения на участке водовода диаметром 500 мм на ул. Ахсарова в Шевченковском районе.

«Трубопровод обеспечивает водоснабжение Алексеевского жилмассива. Параллельно провели восстановительные работы на магистрали диаметром 300 мм на бул. Фронтовиков, где заменили участок трубопровода», — отметил начальник районной службы Андрей Целогородцев.

Информацию об аварийных ситуациях принимают по тел.: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 14:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» продолжают ежедневно поддерживать водопроводное хозяйство города в исправном состоянии.".