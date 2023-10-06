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На месте удара по селу Гроза обнаружили новые фрагменты тел – Синегубов (фото)

Общество 13:18   06.10.2023
Виктория Яковенко
На месте удара по селу Гроза обнаружили новые фрагменты тел – Синегубов (фото) Фото: Олег Синегубов

В селе Гроза Купянского района на Харьковщине продолжают работать спасатели и правоохранители.

«Специалисты разбирают завалы, продолжается тщательный осмотр места. Сегодня были найдены еще фрагменты тела. Сейчас идет идентификация», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара 6 человек получили ранения. 4 из них – в тяжелом состоянии, сказал в эфире нацмарафона глава Купянской РГА Андрей Канашевич.

«Сегодня утром одна женщина, которая тяжелая, пришла в себя. Врачи молодцы, надеемся, что им удастся людей поставить на ноги», — добавил Канашевич.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 13:18;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Гроза Купянского района на Харьковщине продолжают работать спасатели и правоохранители.".