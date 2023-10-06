На месте удара по селу Гроза обнаружили новые фрагменты тел – Синегубов (фото)

В селе Гроза Купянского района на Харьковщине продолжают работать спасатели и правоохранители.

«Специалисты разбирают завалы, продолжается тщательный осмотр места. Сегодня были найдены еще фрагменты тела. Сейчас идет идентификация», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара 6 человек получили ранения. 4 из них – в тяжелом состоянии, сказал в эфире нацмарафона глава Купянской РГА Андрей Канашевич.

«Сегодня утром одна женщина, которая тяжелая, пришла в себя. Врачи молодцы, надеемся, что им удастся людей поставить на ноги», — добавил Канашевич.