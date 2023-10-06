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На місці удару РФ по селу Гроза знайшли нові фрагменти тіл – Синєгубов (фото)

Суспільство 13:18   06.10.2023
Вікторія Яковенко
На місці удару РФ по селу Гроза знайшли нові фрагменти тіл – Синєгубов (фото) Фото: Олег Синєгубов

У селі Гроза Куп’янського району на Харківщині продовжують працювати рятувальники та правоохоронці.

«Фахівці розбирають завали, триває ретельний огляд місця. Сьогодні було знайдено ще фрагменти тіла. Наразі триває ідентифікація», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару 6 людей отримали поранення. 4 з них – у важкому стані, сказав в етері нацмарафону голова Куп’янської РДА Андрій Канашевич.

«Сьогодні зранку одна жінка, яка важка, прийшла до тями. Лікарі молодці, сподіваємося, що їм вдасться людей поставити на ноги», – додав Канашевич.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 13:18;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Гроза Куп’янського району на Харківщині продовжують працювати рятувальники та правоохоронці.".