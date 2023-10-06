В Киевском районе Харькова ликвидируют аварии после ракетного удара
Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» ликвидируют аварии на сетях водоснабжения и водоотведения в Киевском районе, которые произошли в результате утреннего ракетного удара.
Как сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства — директор комплекса «Харьковводоснабжение» Владлен Волков, в результате обстрела был разрушен участок магистрали диаметром 100 мм.
«Временно приостановив водоснабжение, приступили к выполнению восстановительных мероприятий — заменим участок магистрали длиной 10 м. На время ремонтных работ подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия», — сообщил Владлен Волков.
В свою очередь заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоотведение» Игорь Вороненко отметил, что в результате взрыва сильно пострадал и канализационный коллектор диаметром 200 мм. Проводятся идут ремонтные работы, во время которых также будет заменен участок сети.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 17:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» ликвидируют аварии на сетях водоснабжения и водоотведения в Киевском районе, которые произошли в результате утреннего ракетного удара.".