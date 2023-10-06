В Киевском районе Харькова ликвидируют аварии после ракетного удара

Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» ликвидируют аварии на сетях водоснабжения и водоотведения в Киевском районе, которые произошли в результате утреннего ракетного удара.

Как сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства — директор комплекса «Харьковводоснабжение» Владлен Волков, в результате обстрела был разрушен участок магистрали диаметром 100 мм.

«Временно приостановив водоснабжение, приступили к выполнению восстановительных мероприятий — заменим участок магистрали длиной 10 м. На время ремонтных работ подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия», — сообщил Владлен Волков.

В свою очередь заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоотведение» Игорь Вороненко отметил, что в результате взрыва сильно пострадал и канализационный коллектор диаметром 200 мм. Проводятся идут ремонтные работы, во время которых также будет заменен участок сети.