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В Киевском районе Харькова ликвидируют аварии после ракетного удара

Общество 17:55   06.10.2023
Оксана Якушко
В Киевском районе Харькова ликвидируют аварии после ракетного удара

Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» ликвидируют аварии на сетях водоснабжения и водоотведения в Киевском районе, которые произошли в результате утреннего ракетного удара.

Как сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства — директор комплекса «Харьковводоснабжение» Владлен Волков, в результате обстрела был разрушен участок магистрали диаметром 100 мм.
«Временно приостановив водоснабжение, приступили к выполнению восстановительных мероприятий — заменим участок магистрали длиной 10 м. На время ремонтных работ подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия», — сообщил Владлен Волков.
В свою очередь заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоотведение» Игорь Вороненко отметил, что в результате взрыва сильно пострадал и канализационный коллектор диаметром 200 мм. Проводятся идут ремонтные работы, во время которых также будет заменен участок сети.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 17:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» ликвидируют аварии на сетях водоснабжения и водоотведения в Киевском районе, которые произошли в результате утреннего ракетного удара.".