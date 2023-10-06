У Київському районі Харкова усувають аварії після ракетного удару
Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» усувають аварії на мережах водопостачання та водовідведення у Київському районі, які сталися внаслідок ранкового ракетного удару.
Як повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков, внаслідок обстрілу було зруйновано ділянку магістралі діаметром 100 мм.
«Тимчасово призупинивши водопостачання, почали виконання відновлювальних заходів – замінимо ділянку магістралі завдовжки 10 м. На час ремонтних робіт підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства», – повідомив Владлен Волков.
У свою чергу заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко зазначив, що внаслідок вибуху сильно постраждав і каналізаційний колектор діаметром 200 мм. Проводяться ремонтні роботи, під час яких також буде замінена ділянка мережі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 17:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» усувають аварії на мережах водопостачання та водовідведення у Київському районі, які сталися внаслідок ранкового ракетного удару.".