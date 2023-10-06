У Київському районі Харкова усувають аварії після ракетного удару

Як повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков, внаслідок обстрілу було зруйновано ділянку магістралі діаметром 100 мм.

«Тимчасово призупинивши водопостачання, почали виконання відновлювальних заходів – замінимо ділянку магістралі завдовжки 10 м. На час ремонтних робіт підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства», – повідомив Владлен Волков.

У свою чергу заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко зазначив, що внаслідок вибуху сильно постраждав і каналізаційний колектор діаметром 200 мм. Проводяться ремонтні роботи, під час яких також буде замінена ділянка мережі.