Как дожди повлияли на активность войск РФ под Купянском и Лиманом. Данные ВСУ
В последние дни в связи с обильными осадками интенсивность боевых столкновений на Лимано-Купянском направлении снизилась, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Конечно, нельзя сказать, что они вообще отсутствуют. 11 столкновений произошло за прошедшие сутки. Однако интенсивность и обстрелов, и применения авиации упала. Например, если мы говорили о полутора десятках ударов Су-35, Су-25, то за минувшие сутки не произошло ни одного боевого удара со стороны противника. Также упала интенсивность использования БпЛА. Дважды они нанесли удары своими FPV-дронами. Еще один нам удалось уничтожить», — рассказал Евлаш.
По его данным, за сутки 465 раз российские военные нанесли удары по позициям украинских защитников. В ходе боевых столкновений были убиты и ранены 150 оккупантов, а еще четверо — взяты в плен. Сейчас враг концентрирует внимание вблизи сел Ивановка и Синьковка Харьковской области, а также села Макеевка на Луганщине.
«Пытается перебрасывать туда штурмовые отряды типа «Шторм-Z», «Шторм», различные стрелковые батальоны и танковые подразделения. Однако успехов они не имеют. Наши защитники держат границу и отражают атаки противника», — заверил начальник пресс-службы.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 18:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В последние дни в связи с обильными осадками интенсивность боевых столкновений на Лимано-Купянском направлении снизилась, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".