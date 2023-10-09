Live
  • Пн 09.10.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.58
  • EUR 38.65
    • 🟢

Как дожди повлияли на активность войск РФ под Купянском и Лиманом. Данные ВСУ

Происшествия 18:54   09.10.2023
Елена Нагорная
Как дожди повлияли на активность войск РФ под Купянском и Лиманом. Данные ВСУ

В последние дни в связи с обильными осадками интенсивность боевых столкновений на Лимано-Купянском направлении снизилась, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Конечно, нельзя сказать, что они вообще отсутствуют. 11 столкновений произошло за прошедшие сутки. Однако интенсивность и обстрелов, и применения авиации упала. Например, если мы говорили о полутора десятках ударов Су-35, Су-25, то за минувшие сутки не произошло ни одного боевого удара со стороны противника. Также упала интенсивность использования БпЛА. Дважды они нанесли удары своими FPV-дронами. Еще один нам удалось уничтожить», — рассказал Евлаш.

По его данным, за сутки 465 раз российские военные нанесли удары по позициям украинских защитников. В ходе боевых столкновений были убиты и ранены 150 оккупантов, а еще четверо — взяты в плен. Сейчас враг концентрирует внимание вблизи сел Ивановка и Синьковка Харьковской области, а также села Макеевка на Луганщине.

«Пытается перебрасывать туда штурмовые отряды типа «Шторм-Z», «Шторм», различные стрелковые батальоны и танковые подразделения. Однако успехов они не имеют. Наши защитники держат границу и отражают атаки противника», — заверил начальник пресс-службы.

Читайте также: Погода усложнила работу аэроразведки и ударных дронов ВСУ – Федоренко

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Вакансии есть в каждом из 9 районов города» — харьковское КП зовет на работу
«Вакансии есть в каждом из 9 районов города» — харьковское КП зовет на работу
09.10.2023, 15:55
Удары по Харькову 6.10: что со светом, водой, транспортом, как получить помощь
Удары по Харькову 6.10: что со светом, водой, транспортом, как получить помощь
09.10.2023, 18:22
Как дожди повлияли на активность войск РФ под Купянском и Лиманом. Данные ВСУ
Как дожди повлияли на активность войск РФ под Купянском и Лиманом. Данные ВСУ
09.10.2023, 18:54
Полковник, сержант и солдат РФ втроем изнасиловали девушку на Харьковщине
Полковник, сержант и солдат РФ втроем изнасиловали девушку на Харьковщине
09.10.2023, 08:46
Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели
Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели
08.10.2023, 19:49
Генштаб по Харьковщине: атаки врага на Купянщине, обстрелы и авиаудары
Генштаб по Харьковщине: атаки врага на Купянщине, обстрелы и авиаудары
09.10.2023, 19:17

Новости по теме:

10:17
Атаки под Купянском и Лиманом: за сутки РФ потеряла десять танков и 245 солдат
15:24
«Оккупанты пытаются пробиться в Купянск, мы держимся» — ВСУ
14:14
Почти 800 обстрелов: сутки на Купянско-Лиманском направлении
07:23
Враг ходил в атаки и бил из авиации — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине
20:40
Вся семья воина ВСУ Козыря, которого поминали в селе Гроза, погибла — СМИ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Как дожди повлияли на активность войск РФ под Купянском и Лиманом. Данные ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 18:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В последние дни в связи с обильными осадками интенсивность боевых столкновений на Лимано-Купянском направлении снизилась, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".