Як дощі вплинули на активність військ РФ під Куп’янськом і Лиманом. Дані ЗСУ

Останніми днями у зв’язку з рясними опадами інтенсивність бойових зіткнень на Лимано-Куп’янському напрямку знизилася, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«Звичайно, не можна сказати, що вони взагалі відсутні. 11 зіткнень відбулося за минулу добу. Проте інтенсивність і обстрілів, і застосування авіації впала. Наприклад, якщо ми говорили про півтора десятка ударів Су-35, Су-25, то за минулу добу не відбулося жодного бойового удару зі сторони противника. Також впала інтенсивність використання БпЛА. Двічі вони завдали ударів своїми FPV-дронами. Ще один нам вдалося знищити», – розповів Євлаш.

За його даними, 465 разів російські військові завдали ударів по позиціях українських захисників. Під час бойових зіткнень були вбиті та поранені 150 окупантів, а ще четверо – взяті в полон. Наразі ворог концентрує увагу поблизу сіл Іванівка та Синьківка Харківської області, а також села Макіївка на Луганщині.

«Намагається перекидати туди штурмові загони типу «Шторм-Z», «Шторм», різні стрілецькі батальйони та танкові підрозділи. Проте успіхів вони не мають. Наші захисники тримають кордон та відбивають атаки противника», – завірив начальник пресслужби.