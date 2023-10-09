Як дощі вплинули на активність військ РФ під Куп’янськом і Лиманом. Дані ЗСУ
Останніми днями у зв’язку з рясними опадами інтенсивність бойових зіткнень на Лимано-Куп’янському напрямку знизилася, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
«Звичайно, не можна сказати, що вони взагалі відсутні. 11 зіткнень відбулося за минулу добу. Проте інтенсивність і обстрілів, і застосування авіації впала. Наприклад, якщо ми говорили про півтора десятка ударів Су-35, Су-25, то за минулу добу не відбулося жодного бойового удару зі сторони противника. Також впала інтенсивність використання БпЛА. Двічі вони завдали ударів своїми FPV-дронами. Ще один нам вдалося знищити», – розповів Євлаш.
За його даними, 465 разів російські військові завдали ударів по позиціях українських захисників. Під час бойових зіткнень були вбиті та поранені 150 окупантів, а ще четверо – взяті в полон. Наразі ворог концентрує увагу поблизу сіл Іванівка та Синьківка Харківської області, а також села Макіївка на Луганщині.
«Намагається перекидати туди штурмові загони типу «Шторм-Z», «Шторм», різні стрілецькі батальйони та танкові підрозділи. Проте успіхів вони не мають. Наші захисники тримають кордон та відбивають атаки противника», – завірив начальник пресслужби.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 18:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останніми днями у зв’язку з рясними опадами інтенсивність бойових зіткнень на Лимано-Куп’янському напрямку знизилася, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.".