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Заморозки и шквалы: опасная погода ожидается на Харьковщине 12 октября

Общество 22:42   11.10.2023
Елена Нагорная
Заморозки и шквалы: опасная погода ожидается на Харьковщине 12 октября

Сразу два предупреждения об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии на четверг, 12 октября.

Ночью в регионе ожидаются сильные заморозки — до 5 градусов со знаком «минус». Таким метеорологическим явлениям присвоен IІ уровень опасности, оранжевый.

Днем 12 октября по области и городу прогнозируются порывы юго-западного ветра до 15 — 20 м/с. Это I уровень опасности, желтый.

В регионе в течение суток — переменная облачность, без осадков. В Харькове днем столбики термометров будут показывать 14 — 16 градусов тепла, а по области — от 12 до 17.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 22:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу два предупреждения об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии на четверг, 12 октября.".