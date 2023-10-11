Заморозки и шквалы: опасная погода ожидается на Харьковщине 12 октября
Сразу два предупреждения об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии на четверг, 12 октября.
Ночью в регионе ожидаются сильные заморозки — до 5 градусов со знаком «минус». Таким метеорологическим явлениям присвоен IІ уровень опасности, оранжевый.
Днем 12 октября по области и городу прогнозируются порывы юго-западного ветра до 15 — 20 м/с. Это I уровень опасности, желтый.
В регионе в течение суток — переменная облачность, без осадков. В Харькове днем столбики термометров будут показывать 14 — 16 градусов тепла, а по области — от 12 до 17.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 22:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу два предупреждения об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии на четверг, 12 октября.".