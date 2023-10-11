Заморозки та шквали: небезпечна погода очікується на Харківщині 12 жовтня
Одразу два попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області опублікував Регіональний центр із гідрометеорології на четвер, 12 жовтня.
Вночі у регіоні очікуються сильні заморозки – до 5 градусів зі знаком “мінус”. Таким метеорологічним явищам присвоєно ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Вдень 12 жовтня по області та місту прогнозуються пориви південно-західного вітру до 15 – 20 м/с. Це I рівень небезпечності, жовтий.
У регіоні протягом доби – мінлива хмарність, без опадів. У Харкові вдень стовпчики термометрів показуватимуть 14 – 16 градусів тепла, а по області – від 12 до 17 градусів.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 22:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одразу два попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області опублікував Регіональний центр із гідрометеорології на четвер, 12 жовтня.".