Посол Германии в Украине посетил в Харькове места ракетных ударов 6.10

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Украине Мартином Егером, сообщает Харьковский горсовет.

Это был первый визит посла в Харьков, во время которого он провел переговоры с мэром, ознакомился с работой метрошколы и посетил места обстрелов 6 октября.

Стороны обсудили перспективные сферы сотрудничества между немецкими городами и Харьковом, а также остановились на деталях разработки Генплана развития города, финансируемой правительством Германии. Кроме того, договорились продолжать реализацию совместных образовательных и научных проектов.

«Германия сегодня очень поддерживает Харьков. Это и финансирование Генерального плана, и гуманитарная помощь, и 40 единиц нового транспорта, который нам передал Нюрнберг. У Харькова большой образовательный потенциал, постепенно в город возвращаются айтишники, молодежь, студенты, и мы очень заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее восстановить здесь нормальную жизнь», — отметил мэр.

В свою очередь Мартин Егер заявил, что Германия поддерживает реформу децентрализации в Украине, а также подчеркнул важность роли Харькова как восточного форпоста государства.

«Харьков имеет особое значение для Германии. Во-первых, это город науки, университетов и образования, и мы нацелены поддерживать и развивать сотрудничество по этим направлениям. Во-вторых, Харьков расположен у восточной границы с россией, поэтому для нас важно помогать вам быть сильными. Уверен, что я не последний раз в Харькове, и убежден в дальнейшем углублении отношений между вашей громадой и громадами Германии», — отметил Мартин Егер.