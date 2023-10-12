Посол Німеччини в Україні відвідав у Харкові місця ракетних ударів 6.10

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з новим Надзвичайним та Повноважним Послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером, повідомляє Харківська міськрада.

Це був перший візит посла до Харкова, під час якого він провів переговори з мером, ознайомився з роботою метрошколи та відвідав місця обстрілу 6 жовтня.

Сторони обговорили перспективні сфери співробітництва між німецькими містами та Харковом, а також зупинилися на деталях розробки Генерального плану розвитку міста, що фінансується урядом Німеччини. Крім того, домовилися продовжувати реалізацію спільних освітніх та наукових проєктів.

Ігор Терехов подякував німецькому народу за фінансову та політичну підтримку України і, зокрема, Харкова. Він наголосив, що першочерговим завданням для міста є відновлення пошкодженого житла та інфраструктури.

«Німеччина сьогодні дуже підтримує Харків. Це і фінансування Генерального плану, і гуманітарна допомога, і 40 одиниць нового транспорту, який передав нам Нюрнберг. Харків має великий освітній потенціал, поступово до міста повертаються айтівці, молодь, студенти, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше відновити тут нормальне життя», – зазначив мер.

У свою чергу Мартін Єґер зазначив, що Німеччина підтримує реформу децентралізації в Україні, а також наголосив на важливості ролі Харкова як східного форпосту держави.

«Харків має особливе значення для Німеччини. По-перше, це місто науки, університетів та освіти, і ми націлені підтримувати та розвивати співпрацю в цих напрямках. По-друге, Харків розташований біля східного кордону з росією, тому для нас важливо допомагати вам бути сильними. Впевнений, що я не востаннє у Харкові, і переконаний у подальшому поглибленні відносин між вашою громадою та громадами Німеччини», – зазначив Мартін Єґер.