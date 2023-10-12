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В Харькове хотят нажиться на ремонте укрытия в школе по завышенным ценам – ХАЦ

Общество 17:34   12.10.2023
Оксана Якушко
В Харькове хотят нажиться на ремонте укрытия в школе по завышенным ценам – ХАЦ

Управление образования администрации Новобаварского района хочет заключить договор с ФЛП Резник Юлия Михайловна и отремонтировать подвальное помещение школы за 3,3 млн грн, сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ).

Об этом стало известно благодаря мониторингу сайта Prozzorro.

Руководство школы планирует отремонтировать подвал школы под укрытие.
Ожидаемая стоимость ремонта составила 4,18 млн грн, но в результате торгов цену снизили до 3,3 млн грн. Однако в смете, которую подрядчик загрузил вместе с другими документами в Prozorro, цены на материалы завышены.

 

К примеру, за один килограмм грунтовки «Бетоноконтакт» планируют платить 152 гривны, тогда как в «Эпицентре» «Бетоноконтакт» от Ceresit стоит 87,2 гривны за килограмм. Грунтовка других производителей еще дешевле: Университетская клиника Харьковского национального медуниверситета недавно покупала Бетоноконтакт по 54 гривны за килограмм.

За один метр кабель-канала 25х25 планируют заплатить 85,68 гривен. В магазине такой продают по 31 гривне за метр.

 

Керамогранитную плитку хотят закупать за почти 1000 гривен за квадратный метр, что выше средней цены на плитку в магазинах. Столько стоит только импортная плитка.

Для сравнения: отдел образования в Трускавце покупает керамогранитную плитку по 350 гривен за квадратный метр. Подобная цена была при закупке керамогранитной плитки и для роддома в Чернигове.

Цена машинной штукатурки МП-75 в смете указана 23,46 гривен за килограмм, хотя в харьковском «Эпицентре» такая же штукатурка стоит 12 гривен за килограмм.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 17:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление образования администрации Новобаварского района хочет заключить договор с ФЛП Резник Юлия Михайловна и отремонтировать подвальное помещение школы за 3,3 млн грн, сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ).".