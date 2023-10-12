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У Харкові хочуть нажитися на ремонті укриття в школі за завищеними цінами –ХАЦ

Суспільство 17:34   12.10.2023
Оксана Якушко
У Харкові хочуть нажитися на ремонті укриття в школі за завищеними цінами –ХАЦ

Управління освіти адміністрації Новобаварського району збирається укласти угоду з ФОП Рєзнік Юлія Михайлівна і відремонтувати підвальне приміщення школи за 3,3 млн грн, повідомляє Харківський антикорупційний центр (ХАЦ).

Про це стало відомо завдяки моніторингу сайту Prozzorro.

Керівництво школи планує відремонтувати підвал школи під укриття.

Очікувана вартість ремонту склала 4,18 млн. грн., але в результаті торгів ціну знизили до 3,3 млн. грн. Однак у кошторисі, який підрядник завантажив разом із іншими документами Prozorro, ціни на матеріали завищені.

 

Наприклад, за один кілограм грунтовки “Бетоноконтакт” планують платити 152 гривні, тоді як в “Епіцентрі” “Бетоноконтакт” від Ceresit коштує 87,2 гривні за кілограм. Грунтовка інших виробників ще дешевша: “Університетська клініка” Харківського національного медуніверситету нещодавно купувала “Бетоноконтакт” по 54 гривні за кілограм.

За один метр кабель-каналу 25х25 планують заплатити 85,68 гривень. В магазині такий продають по 31 гривня за метр.

 

Керамогранітну плитку хочуть закуповувати за майже 1000 гривень за квадратний метр, що вище за середню ціну на плитку в магазинах. Стільки коштує лише імпортна плитка.

Для порівняння: відділ освіти у Трускавці купує керамогранітну плитку по 350 гривень за квадратний метр. Подібна ціна була й під час закупівлі керамогранітної плитки для пологового будинку у Чернігові.

Ціна машинної штукатурки МП-75 в кошторисі зазначена 23,46 гривень за кілограм, хоча у харківському “Епіцентрі” така сама штукатурка коштує 12 гривень за кілограм.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 17:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління освіти адміністрації Новобаварського району збирається укласти угоду з ФОП Рєзнік Юлія Михайлівна і відремонтувати підвальне приміщення школи за 3,3 млн грн, повідомляє Харківський антикорупційний центр (ХАЦ).".