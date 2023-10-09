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У Харкові готують до зими об’єкти водопостачання

Суспільство 15:20   09.10.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові готують до зими об’єкти водопостачання Фото: Харківська міськрада

Ремонтники комплексу «Харківводопостачання» інтенсивними темпами ведуть підготовку об’єктів водопровідного господарства до безперебійної роботи у зимовий період.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Вихідними у Шевченківському районі бригади аварійно-відновлювальних робіт усунули чотири аварійні ситуації на вулицях Ахсарова, Данилевського, Клочківській та проспекті Людвіга Свободи.

У Новобаварському районі ремонтники також провели відновлювальні заходи на чотирьох ділянках водопровідних мереж у пров. Світло Шахтаря, на вулиці Фельдшерській та Григорівському шосе.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 15:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтники комплексу «Харківводопостачання» інтенсивними темпами ведуть підготовку об’єктів водопровідного господарства до безперебійної роботи у зимовий період.".