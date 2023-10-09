У Харкові готують до зими об’єкти водопостачання

Ремонтники комплексу «Харківводопостачання» інтенсивними темпами ведуть підготовку об’єктів водопровідного господарства до безперебійної роботи у зимовий період.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Вихідними у Шевченківському районі бригади аварійно-відновлювальних робіт усунули чотири аварійні ситуації на вулицях Ахсарова, Данилевського, Клочківській та проспекті Людвіга Свободи.

У Новобаварському районі ремонтники також провели відновлювальні заходи на чотирьох ділянках водопровідних мереж у пров. Світло Шахтаря, на вулиці Фельдшерській та Григорівському шосе.