В Харькове готовят к зиме объекты водоснабжения

Ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» интенсивными темпами ведут подготовку объектов водопроводного хозяйства к бесперебойной работе в зимний период.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Выходными в Шевченковском районе бригады аварийно-восстановительных работ устранили четыре аварийных ситуации на улицах Ахсарова, Данилевского, Клочковской и проспекте Людвига Свободы.

В Новобаварском районе ремонтники также провели восстановительные мероприятия по четырем участкам водопроводных сетей в переулке Свет Шахтера, на улице Фельдшерской и Григоровском шоссе.