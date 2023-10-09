В Харькове готовят к зиме объекты водоснабжения
Фото: Харьковский горсовет
Ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» интенсивными темпами ведут подготовку объектов водопроводного хозяйства к бесперебойной работе в зимний период.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Выходными в Шевченковском районе бригады аварийно-восстановительных работ устранили четыре аварийных ситуации на улицах Ахсарова, Данилевского, Клочковской и проспекте Людвига Свободы.
В Новобаварском районе ремонтники также провели восстановительные мероприятия по четырем участкам водопроводных сетей в переулке Свет Шахтера, на улице Фельдшерской и Григоровском шоссе.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» интенсивными темпами ведут подготовку объектов водопроводного хозяйства к бесперебойной работе в зимний период.".