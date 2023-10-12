В Харькове переложили более 13 км водоводов
С начала года ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» переложили 13,7 км технически изношенных участков водоводов.
В частности, в Киевском районе заменили 3,7 км трубопроводов, в Новобаварском – 2,1 км, в Салтовском – 1,7 км.
Как сообщил сегодня, 12 октября, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада, несмотря на сложное военное время, ремонтники не только оперативно ликвидируют аварии и проводят профилактику на сетях, но и надлежащими темпами производят замену технически изношенных участков водоводов.
«На днях были завершены восстановительные мероприятия на улице Достоевского в Основянском районе — там переложили участок трубопровода протяженностью 270 м. На очереди — комплекс ремонтных работ на водоводе диаметром 630 мм на улице Автомобильной в Холодногорском районе. Там планируем заменить аварийный участок протяженностью 145 м», — отметил Николай Завада.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 18:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» переложили 13,7 км технически изношенных участков водоводов.".