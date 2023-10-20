Жители Харьковщины жалуются на долги за коммуналку. В ХОВА сказали, что делать

В редакцию нацмарафона обратилась жительница поселка Боровая и сообщила, что имеет большие долги за отопление, которые накопились, когда в доме жили украинские военные. Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире сказал, что о таких проблемах знают и объяснил, что делать в таком случае.

«У нас есть те территории, которые были непосредственно под оккупацией. Там не то, что жили наши защитники, но и враги. Кроме того, есть часть населённых пунктов, которые получали электроэнергию и газоснабжение с вражеской территории, а счетчики остались наши. И у нас такие факты были, когда службы приходили, снимали показатели и начисляли долги. Мы этот вопрос поднимали еще в прошлом году перед нашим правительством. Было сначала одно постановление, запрещавшее взимать эти долги, однако нами наработаны еще дополнительные механизмы, чтобы такая проблематика не возникала. Так же есть проблематика, когда люди не уезжали, а оставались на местах, они не имели статуса ВПЛ, однако все равно у них есть соответствующие долги, хотя наши поставщики услуг не поставляли», — сообщил Синегубов.

Он подчеркнул, что из-за долгов электроэнергию и газ жителям региона «не будут отрезать».

«Это запрещено. Относительно учета компенсаций за все начисления или списания их, мы ждем постановления правительства. А по субсидиям нужно обращаться в местные военные администрации и они должны решать этот вопрос. Если нет – пусть обращаются непосредственно к нам и мы будем содействовать этому», — добавил глава ХОВА.