Жителі Харківщини скаржаться на борги за комуналку. У ХОВА сказали, що робити
До редакції нацмарафону звернулася жителька селища Борова і повідомила, що має великі борги за опалення, які накопичились коли в будинку жили українські військові. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері сказав, що про такі проблеми знають і пояснив, що роботи у такому випадку.
«У нас є ті території, які безпосередньо були під окупацією. Там не те, що жили наші захисники, а й вороги. Крім того, є частина населених пунктів, які отримували електроенергію та газопостачання з ворожої території, а лічильники залишилися наші. І у нас такі факти були, коли служби приходили, знімали показники і нараховували певні борги. Ми це питання підіймали ще минулого року перед нашим урядом. Була спочатку одна постанова, яка забороняла стягувати ці борги, однак нами напрацьовані ще додаткові механізми, щоб така проблематика не виникала. Так само є проблематика, коли люди не виїжджали, а залишалися на місцях, вони не мали статусу ВПО, однак все одно у них є відповідні борги, хоча наші постачальники послуг не постачали», – повідомив Синєгубов.
Він підкреслив, що наразі через борги електроенергію та газ жителям регіону «не відрізатимуть».
«Це заборонено наразі. Щодо врахування компенсацій зі ці всі нарахування або списання їх, ми чекаємо постанови уряду. А щодо субсидій потрібно звертатися до місцевих військових адміністрацій і вони мають вирішувати це питання. Якщо ні – нехай звертаються безпосередньо до нас і ми будемо сприяти в цьому», – додав голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, долги, коммуналка, сінєгубов, свет, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До редакції нацмарафону звернулася жителька селища Борова і повідомила, що має великі борги за опалення, які накопичились коли в будинку жили українські військові. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері сказав, що про такі проблеми знають і пояснив, що роботи у такому випадку.".