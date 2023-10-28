В результате обстрелов разрушены частные дома на Харьковщине – Синегубов
За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела села Кондрашовка Купянского района повреждены 2 частных жилых дома и сельский клуб. Ранела женщина 67 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.
В селе Куриловка Купянского района обстрелом поврежден частный дом.
Кроме того, под огнем окупантов находились: г. Волчанск Чугуевского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, пгт. Боровая Изюмского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Купянского района и другие населенные пункты.
Продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 15 га территории и обезвредили 55 взрывоопасных предметов.
На Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не вел. Ситуация под контролем ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дом, Олег Синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 08:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".