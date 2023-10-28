В результате обстрелов разрушены частные дома на Харьковщине – Синегубов

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела села Кондрашовка Купянского района повреждены 2 частных жилых дома и сельский клуб. Ранела женщина 67 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В селе Куриловка Купянского района обстрелом поврежден частный дом.

Кроме того, под огнем окупантов находились: г. Волчанск Чугуевского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, пгт. Боровая Изюмского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Купянского района и другие населенные пункты.

Продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 15 га территории и обезвредили 55 взрывоопасных предметов.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не вел. Ситуация под контролем ВСУ.

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