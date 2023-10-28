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Внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки на Харківщині – Синєгубов

Події 08:43   28.10.2023
Оксана Якушко
Внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки на Харківщині – Синєгубов

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського, та Ізюмського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп’янського району пошкоджено 2 приватні житлові будинки та сільський клуб. Зазнала поранення жінка 67 років. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У селі Курилівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Крім того, під вогнем окупантів перебували: м. Вовчанськ Чугуївського району, смт Козача Лопань Харківського району, смт. Борова Ізюмського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп’янського району та інші населені пункти.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не вів. Ситуація під контролем ЗСУ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 08:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського, та Ізюмського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".