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Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:08   30.10.2023
Елена Нагорная
Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб

В течение суток на Харьковщине российские военные вели безуспешные штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Стрелечья и Строевка на Слобожанском направлении, а также Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка — на Купянском.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, констатируют в Генштабе.

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Утром 30 октября начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в районах Синьковки и Ивановки на Купянском направлении враг несет потери и не имеет продвижения.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине российские военные вели безуспешные штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".