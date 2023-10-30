Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб

В течение суток на Харьковщине российские военные вели безуспешные штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Стрелечья и Строевка на Слобожанском направлении, а также Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка — на Купянском.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, констатируют в Генштабе.

Утром 30 октября начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в районах Синьковки и Ивановки на Купянском направлении враг несет потери и не имеет продвижения.