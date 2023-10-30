Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
В течение суток на Харьковщине российские военные вели безуспешные штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Стрелечья и Строевка на Слобожанском направлении, а также Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка — на Купянском.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, констатируют в Генштабе.
Читайте также: Ночью Украину атаковали 12 «шахедов», на Харьковщине отбили 7 атак — Генштаб
Утром 30 октября начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в районах Синьковки и Ивановки на Купянском направлении враг несет потери и не имеет продвижения.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, обстрелы, синьковка, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине российские военные вели безуспешные штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".