Ночью Украину атаковали 12 «шахедов», на Харьковщине отбили 7 атак — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал об авиаударах по территории Украины, а также ситуации на фронте.
«В ночь на 30 октября противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Противовоздушной обороной уничтожены все 12 вражеских «шахедов», — сообщили в Генштабе.
По сообщениям Воздушных сил ВСУ, «шахеды» пролетали с Юга на Север и Запад Украины. Об угрозе дронов предупредили еще в 20:21, а охота на них длилась практически до полуночи. Финальные сообщения касались приближения БПЛА к Староконстантинову в Хмельницкой области. На Харьковщине воздушной тревоги из-за «шахедов» не было, но она звучала с 04:10 по 04:16 из-за активности тактической авиации врага у границы.
«Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Новоосиновое, Песчаное Харьковской области», — проинформировал Генштаб.
Также населенные пункты Харьковской области — среди сотни в Украине, оказавшихся под артобстрелами за сутки. В целом по Украине враг нанес один ракетный и 88 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло 60 боевых столкновений. Семь из них — на Купянском направлении. Атаки врага в районе Синьковки и Ивановки отбили.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса и шесть артиллерийских средств противника», — привели статистику в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 07:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал об авиаударах по территории Украины, а также ситуации на фронте".