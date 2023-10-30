Вночі Україну атакували 12 “шахедів”, на Харківщині відбили 7 атак – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про авіаудари по території України, а також ситуацію на фронті.

“У ніч на 30 жовтня, противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих “шахедів“, – повідомили в Генштабі.

За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, “шахеди” пролітали з Півдня на Північ та Захід України. Про загрозу дронів попередили ще о 20:21, а полювання на них тривало практично до півночі. Фінальні повідомлення стосувалися наближення БПЛА до Старокостянтинова у Хмельницькій області. На Харківщині повітряної тривоги через “шахеди” не було, але вона звучала з 04:10 до 04:16 через активність тактичної авіації ворога біля кордону.

“Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане Харківської області“, – поінформував Генштаб.

Також населені пункти Харківської області – серед сотні в Україні, які опинилися під артобстрілами за добу. Загалом по Україні ворог завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося 60 бойових зіткнень. Сім із них – на Куп’янському напрямку. Атаки ворога в районі Синьківки та Іванівки відбили.

“За минулу добу авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетні комплекси та шість артилерійських засобів противника“, – навели статистику в ГШ.