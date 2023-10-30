Вночі Україну атакували 12 “шахедів”, на Харківщині відбили 7 атак – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про авіаудари по території України, а також ситуацію на фронті.
“У ніч на 30 жовтня, противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих “шахедів“, – повідомили в Генштабі.
За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, “шахеди” пролітали з Півдня на Північ та Захід України. Про загрозу дронів попередили ще о 20:21, а полювання на них тривало практично до півночі. Фінальні повідомлення стосувалися наближення БПЛА до Старокостянтинова у Хмельницькій області. На Харківщині повітряної тривоги через “шахеди” не було, але вона звучала з 04:10 до 04:16 через активність тактичної авіації ворога біля кордону.
“Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане Харківської області“, – поінформував Генштаб.
Також населені пункти Харківської області – серед сотні в Україні, які опинилися під артобстрілами за добу. Загалом по Україні ворог завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ.
На фронті сталося 60 бойових зіткнень. Сім із них – на Куп’янському напрямку. Атаки ворога в районі Синьківки та Іванівки відбили.
Читайте також: “Газонокосарки” та “вироби 53” — воїн харківської ОШБр повідомив про нові дрони
“За минулу добу авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетні комплекси та шість артилерійських засобів противника“, – навели статистику в ГШ.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Shahed, війна, генштаб, обстріли, сводка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі Україну атакували 12 “шахедів”, на Харківщині відбили 7 атак – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 07:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про авіаудари по території України, а також ситуацію на фронті".