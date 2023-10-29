“Газонокосарки” та “вироби 53” – воїн харківської ОШБр розповів про нові дрони

Дрони, відомі як “газонокосарки”, росіяни запускають над Україною, щоб “розріджувати” ППО, а “вироби 53” – це модифікація “ланцетів”. Подробиці повідомив у етері нацмарафону командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

“Якщо говорити про “газонокосарки”, то ситуація така. Вони намагаються виробити масовий БПЛА, який здатний залітати в середину нашого оперативного простору, вглибину, в цивільні міста – й основне його завдання – це не стільки нанести ураження по об’єктах інфраструктури та тероризувати цивільне населення, основне завдання таких засобів – це розрядити нашу ППО, щоб надалі, користуючись “шахедами”, які несуть більш потужні боєприпаси, та ракетами наносити вже ураження по нашій інфраструктурі та цивільних мешканцях України. Тут дуже важливо громадянам України знати, що ППО це виклики розуміє, й відповідний комплекс заходів уже впроваджується сьогодні, щоб не дати можливість БПЛА такого типу розріджувати нашу ППО. І вони будуть збиватися іншими вогневими засобами. Як саме це відбуватиметься, коментувати не будемо, хай для противника це буде несподіванкою“, – розповів Федоренко.

Останнім часом в інформаційному полі з’явилися повідомлення і про дрони, які росіяни називають “виріб 53”. Деякі плутають їх з “газонокосарками” (безпілотниками “Italmas”, що видають звук, схожий на роботу газонокосарки). Насправді “виріб 53” – дрон зовсім іншого типу, й застосовують його не по цивільній інфраструктурі, а по техніці ЗСУ на фронті.

“Изделие 53″ – це зовсім інший безпілотний тип ударного застосування, який застосовується по наших артилерійських засобах, легкоброньованій, броньованій техніці, а також позиціях. Це модифікований “Ланцет”. Він широко поки що не застосовується на фронті російськими окупаційними військами проти України. Але в чому основна філософія, згідно з аналітикою. Вона в тому, що їх можна буде запускати централізовано значну кількість у повітря, й програмне забезпечення, яке на них є, дасть можливість противнику в автономному режимі визначати цілі, які знаходяться в нас на передній лінії та в середині оперативного простору. Таким чином завдавати масованих ударів. Нашим підрозділам розвідки було про це відомо заздалегідь, тож впроваджуються відповідні кроки та заходи, щоб у разі, якщо цей засіб противника буде успішним, він не міг застосовуватися по наших артилерійських засобах і в цілому по Силах оборони“, – пояснив командир роти “Ахіллес”.