Вітер “приземлив” дрони на фронті – командир роти харківської 92 ОШБр
Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів, як учорашня стихія вплинула на ситуацію на передовій.
“При таких поривах вітру, як були вчора, аерокомпонента знижується майже до нуля. Відповідно, якщо брати період за добу, з’являються деякі можливості, коридори, щоб подивитися, що відбувається як на передній лінії противника, так і в середині оперативного простору. Але це не постійний моніторинг. Противник має ті самі проблеми. Тож дійсно, коли є сильні вітри, негода або йде дощ, спроможності засобів БПЛА знижуються в рази”, – поділився Федоренко.
При цьому він зазначив: воїни з безпілотниками – на позиціях і застосовують техніку за найменшої нагоди.
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Нагадаємо, 28 жовтня в Україні вирував ураганний вітер. У Харкові, за даними на 10 ранку 29 жовтня, він повалив 198 дерев та 187 великих гілок. У місті сталося понад 140 обривів електричних проводів та пошкоджено сотню дахів. В області без світла повністю або частково залишається 21 населений пункт – загалом 6500 споживачів. У Харкові троє людей постраждали від дерев, що впали, двоє з них – у лікарні. В Україні через стихію – четверо загиблих.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ахиллес, БПЛА, війна, ветер, федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 12:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів, як учорашня стихія вплинула на ситуацію на передовій".