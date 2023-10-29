Live
  • Нд 29.10.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

На Куп’янському напрямку в РФ велика кількість відказників і дезертирів – ЗСУ

Події 10:06   29.10.2023
Оксана Горун
На Куп’янському напрямку в РФ велика кількість відказників і дезертирів – ЗСУ

Про ситуацію на Куп’янському напрямку  в етері нацмарафону розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

“Проти нас на цьому напрямку воюють підрозділи “Шторм” та “Шторм Z” – це колишні в’язні та офіцери-штрафники. У них дуже низький моральний дух і велика кількість відказників. Дуже велика кількість дезертирств. Це, своєю чергою, несе загрозу для місцевого населення, яке проживає на окупованих територіях, оскільки ці люди зі зброєю та боєприпасами”, – повідомив Фітьо.

Він поінформував, що минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку армія РФ зазнала втрат у кількості 66 військовослужбовців.

“За минулу добу відбулося шість бойових зіткнень – у районі Синьківки, Іванівки, Петропавлівки. Також ворог завдав там чотирьох авіаударів. Це були вертольоти Мі-8 та Ка-52 вогневої підтримки та літак Су-25. Застосував противник на цьому напрямку один дрон-камікадзе, кількість дронів зменшилася у зв’язку з погіршенням погодних умов“, — поінформував представник Сухопутних військ ЗСУ.

Читайте також:  Нічна атака “шахедів”, авіаудар та штурми на Харківщині — дані Генштабу

На цій ділянці фронту ворог за добу здійснив 355 обстрілів, переважно використовуючи міномети.

За даними ХОВА, загалом в області за добу під ворожими ударами були: Вовчанськ та село Стариця в Чугуївському районі, Козача Лопань у Харківському районі та Кам’янка, Червоне Перше, Синьківка, Берестове Куп’янського району. Постраждалих від обстрілів цивільних за добу не було.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харківська тренерка вчить бігунів онлайн, щоб встановити рекорд України
Харківська тренерка вчить бігунів онлайн, щоб встановити рекорд України
29.10.2023, 14:58
“Це все на совісті Вови”: навідник удару по Грозі працював у поліції
“Це все на совісті Вови”: навідник удару по Грозі працював у поліції
11.10.2023, 10:41
Терехов розповів, скільки транспорту та доріг знищили в Харкові
Терехов розповів, скільки транспорту та доріг знищили в Харкові
29.10.2023, 13:41
Вітер “приземлив” дрони на фронті – командир роти харківської 92 ОШБр
Вітер “приземлив” дрони на фронті – командир роти харківської 92 ОШБр
29.10.2023, 12:12
140 обривів проводів та сотня пошкоджених дахів: наслідки вітру в Харкові
140 обривів проводів та сотня пошкоджених дахів: наслідки вітру в Харкові
29.10.2023, 10:43
На Харківщині через вітер без світла 6500 споживачів, пошкоджені будинки – ОВА
На Харківщині через вітер без світла 6500 споживачів, пошкоджені будинки – ОВА
29.10.2023, 09:31

Новини за темою:

10:06
На Куп’янському напрямку в РФ велика кількість відказників і дезертирів – ЗСУ
07:12
Нічна атака “шахедів”, авіаудар та штурми на Харківщині – дані Генштабу
08:55
РФ могла перекинути війська з Куп’янського напрямку під Авдіївку – військовий
07:41
Втрати під Авдіївкою надовго підірвуть наступальні можливості РФ – ISW
07:17
Штурми РФ на Куп’янському напрямку безуспішні – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку в РФ велика кількість відказників і дезертирів – ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 10:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Куп’янському напрямку  в етері нацмарафону розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо".