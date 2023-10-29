На Куп’янському напрямку в РФ велика кількість відказників і дезертирів – ЗСУ

Про ситуацію на Куп’янському напрямку в етері нацмарафону розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

“Проти нас на цьому напрямку воюють підрозділи “Шторм” та “Шторм Z” – це колишні в’язні та офіцери-штрафники. У них дуже низький моральний дух і велика кількість відказників. Дуже велика кількість дезертирств. Це, своєю чергою, несе загрозу для місцевого населення, яке проживає на окупованих територіях, оскільки ці люди зі зброєю та боєприпасами”, – повідомив Фітьо.

Він поінформував, що минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку армія РФ зазнала втрат у кількості 66 військовослужбовців.

“За минулу добу відбулося шість бойових зіткнень – у районі Синьківки, Іванівки, Петропавлівки. Також ворог завдав там чотирьох авіаударів. Це були вертольоти Мі-8 та Ка-52 вогневої підтримки та літак Су-25. Застосував противник на цьому напрямку один дрон-камікадзе, кількість дронів зменшилася у зв’язку з погіршенням погодних умов“, — поінформував представник Сухопутних військ ЗСУ.

На цій ділянці фронту ворог за добу здійснив 355 обстрілів, переважно використовуючи міномети.

За даними ХОВА, загалом в області за добу під ворожими ударами були: Вовчанськ та село Стариця в Чугуївському районі, Козача Лопань у Харківському районі та Кам’янка, Червоне Перше, Синьківка, Берестове Куп’янського району. Постраждалих від обстрілів цивільних за добу не було.