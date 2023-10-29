На Купянском направлении у РФ большое количество отказников и дезертиров — ВСУ
О ситуации на Купянском направлении в эфире нацмарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.
«Против нас в данном направлении воюют подразделения «Шторм» и «Шторм Z» — это бывшие заключенные и офицеры-штрафники. У них очень низкий моральный дух и большое количество отказников. Очень большое количество дезертирств. Это, в свою очередь, несет угрозу для местного населения, проживающего на оккупированных территориях, так как эти люди с оружием и боеприпасами», — сообщил Фитьо.
Он проинформировал, что за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении армия РФ понесла потери в количестве 66 военнослужащих.
«За прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений – в районе Синьковки, Ивановки, Петропавловки. Также враг нанес там четыре авиаудара. Это были вертолеты Ми-8 и Ка-52 огневой поддержки и самолет Су-25. Применил противник на этом направлении один дрон-камикадзе, количество дронов уменьшилось в связи с ухудшением погодных условий», — проинформировал представитель Сухопутных войск ВСУ.
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На этом участке фронта враг за сутки совершил 355 обстрелов, в основном используя минометы.
По данным ХОВА, в целом в области за сутки под вражескими ударами были: Волчанск и село Старица в Чугуевском районе, Казачья Лопань в Харьковском районе и Каменка, Красное Первое, Синьковка, Берестовое Купянского района. Пострадавших от обстрелов гражданских за сутки не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, ВСУ, дизертиры, купянское направление, Фитьо;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Купянском направлении в эфире нацмарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо".