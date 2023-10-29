Ночная атака «шахедов», авиаудар и штурмы на Харьковщине — данные Генштаба
В утренней сводке Генштаба — информация о последнем полете пяти «шахедов» над Украиной, а также ситуации на фронте, в том числе — боях на Купянском направлении.
«Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив пять ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Нашей противовоздушной обороной все вражеские дроны были уничтожены», — сообщили в Генштабе ВСУ.
По сообщениям командования Воздушных сил ВСУ, «шахеды» пролетали над территорией Украины с Юга на Запад. Об угрозе южным областям предупредили в 1:23. После этого «охота» за беспилотниками продолжилась на территории центральных областей — Кировоградской и Черкасской. Последним сообщением о БПЛА была информация об их появлении над Хмельницкой областью.
На Харьковщине тревогу объявляли с 04:35 по 05:11 — из-за активности вражеской тактической авиации. Под авиаудар в течение суток попала Синьковка Купянского района.
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В течение суток армия РФ ударила из артиллерии по 110 населенным пунктам, в том числе — Харьковской области. По территории Украины россияне нанесли семь ракетных и 24 авиационных удара, совершили 30 обстрелов из РСЗО.
На фронте зафиксировали 70 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили пять атак противника», — проинформировал Генштаб.
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Авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения врага, а также силами ПВО ВС ВСУ уничтожили три крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К». Украинские ракетчики поразили район сосредоточения россиян, а также их средство артиллерии.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — информация о последнем полете пяти «шахедов» над Украиной, а также ситуации на фронте, в том числе — боях на Купянском направлении".