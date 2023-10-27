РФ перегруппирует войско на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

За сутки произошло 47 боев. Россияне нанесли 6 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили 27 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне обстреляли Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении россияне наступательных действий не вели, они продолжают перегруппировать войско.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли Двуречную, Синьковку, Ивановку, Кисловку Харьковской области.