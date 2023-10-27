РФ перегруппирует войско на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
За сутки произошло 47 боев. Россияне нанесли 6 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили 27 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне обстреляли Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении россияне наступательных действий не вели, они продолжают перегруппировать войско.
Из артиллерии и минометов россияне обстреляли Двуречную, Синьковку, Ивановку, Кисловку Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 19:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки произошло 47 боев. Россияне нанесли 6 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили 27 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщил Генштаб ВСУ.".