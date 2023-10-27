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РФ перегруппирует войско на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:01   27.10.2023
Оксана Якушко
РФ перегруппирует войско на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

За сутки произошло 47 боев. Россияне нанесли 6 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили 27 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне обстреляли Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении россияне наступательных действий не вели, они продолжают перегруппировать войско.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли Двуречную, Синьковку, Ивановку, Кисловку Харьковской области.

Читайте также: Штурмы РФ на Купянском направлении безуспешны — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 19:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки произошло 47 боев. Россияне нанесли 6 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили 27 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщил Генштаб ВСУ.".