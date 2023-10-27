РФ перегруповує військо на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

За добу сталося 47 боїв. Росіяни завдали 6 ракетних і 8 авіаційних ударів, здійснили 27 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ і населеним пунктам, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни наступальних дій не вели, натомість вони продовжують перегруповувати військо.

З артилерії та мінометів росіяни обстріляли Дворічну, Синьківку, Іванівку, Кислівку Харківської області.