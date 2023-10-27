РФ перегруповує військо на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
За добу сталося 47 боїв. Росіяни завдали 6 ракетних і 8 авіаційних ударів, здійснили 27 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ і населеним пунктам, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли Вовчанськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку росіяни наступальних дій не вели, натомість вони продовжують перегруповувати військо.
З артилерії та мінометів росіяни обстріляли Дворічну, Синьківку, Іванівку, Кислівку Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 19:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу сталося 47 боїв. Росіяни завдали 6 ракетних і 8 авіаційних ударів, здійснили 27 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ і населеним пунктам, повідомив Генштаб ЗСУ.".