Нічна атака “шахедів”, авіаудар та штурми на Харківщині – дані Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу – інформація про останній політ п’яти “шахедів” над Україною, а також ситуацію на фронті, зокрема – бої на Куп’янському напрямку.

“Сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

За повідомленнями командування Повітряних сил ЗСУ, “шахеди” пролітали над територією України з Півдня на Захід. Про загрозу південним областям попередили о 1:23. Після цього “полювання” за безпілотниками продовжилося на території центральних областей – Кіровоградської та Черкаської. Останнім повідомленням про БПЛА була інформація про їхню появу над Хмельницькою областю.

На Харківщині тривогу оголошували з 04:35 до 05:11 – через активність ворожої тактичної авіації. Під авіаудар протягом доби потрапила Синьківка Куп’янського району.

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Протягом доби армія РФ вдарила з артилерії по 110 населених пунктах, зокрема Харківської області. По території України росіяни завдали семи ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснили 30 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 70 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили п’ять атак противника“, – поінформував Генштаб.

Авіація Сил оборони завдала п’яти ударів по районах зосередження ворога, а також силами ППО ЗС ЗСУ знищили три крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”. Українські ракетники вразили район зосередження росіян, а також їхній засіб артилерії.