Ветер «приземлил» дроны на фронте — командир роты харьковской 92 ОШБр

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал, как вчерашняя стихия повлияла на ситуацию на передовой.

«При таких порывах ветра, как были вчера, аэрокомпонент снижается почти до нуля. Если брать период за сутки, появляются некоторые возможности, коридоры, чтобы посмотреть, что происходит как на передней линии противника, так и внутри оперативного пространства. Но это не постоянный мониторинг. Противник имеет те же проблемы. И действительно, когда есть сильные ветры, непогода или идет дождь, способности средств БПЛА снижаются в разы», — поделился Федоренко.

При этом он отметил: воины с беспилотниками — на позициях и применяют технику при малейшей возможности.

Напомним, 28 октября в Украине бушевал ураганный ветер. В Харькове, по данным на 10 утра 29 октября, он повалил 198 деревьев и 187 крупных ветвей. В городе произошло более 140 обрывов электрических проводов и повреждена сотня крыш. В области без света полностью или частично остается 21 населенный пункт — в целом 6500 потребителей. В Харькове три человека пострадали от упавших деревьев, двое из них — в больнице. В Украине из-за стихии — четверо погибших.