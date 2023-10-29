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«Газонокосилки» и «изделия 53» — воин харьковской ОШБр сообщил о новых дронах

Общество 22:02   29.10.2023
Оксана Горун
«Газонокосилки» и «изделия 53» — воин харьковской ОШБр сообщил о новых дронах Фото: скриншот

Дроны, известные как «газонокосилки», россияне запускают над Украиной, чтобы «истощить» ПВО, а «изделия 53» — это модификация «ланцетов». Подробности рассказал в эфире нацмарафона командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

«Если говорить о «газонокосилках», то ситуация такова. Они (россияне — Ред.) пытаются разработать массовый БПЛА, способный залетать внутрь нашего оперативного пространства, вглубь, в гражданские города. И основная его задача – это не столько нанести поражение по объектам инфраструктуры и терроризировать гражданское население. Основная задача таких средств – это разрядить нашу ПВО, чтобы в дальнейшем за счет «шахедов», несущих более мощные боеприпасы, и ракет наносить уже поражение по нашей инфраструктуре и гражданским жителям Украины. Здесь очень важно гражданам Украины знать, что ПВО эти вызовы понимает, и соответствующий комплекс мер уже принимается сегодня, чтобы не дать возможность БПЛА такого типа разрежать нашу ПВО. И они будут сбиваться за счет других огневых средств. Как именно это будет происходить, комментировать не будем, пусть для противника это будет неожиданностью», — рассказал Федоренко.

В последнее время в информационном поле появились сообщения и о дронах, которые россияне называют «Изделие 53». Некоторые путают их с «газонокосилками» (беспилотниками «Italmas», издающими звук, похожий на работу газонокосилки). На самом деле, «Изделие 53» — дрон совершенно иного типа, и применяют его не по гражданской инфраструктуре, а по технике ВСУ на фронте.

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«Изделие 53» – это совсем иной беспилотный тип ударного применения, применяемый по нашим артиллерийским средствам, легкобронированной, бронированной технике, а также позициям. Это модифицированный «Ланцет». Он широко пока не применяется на фронте российскими оккупационными войсками против Украины. Но в чем основная философия, согласно аналитике. Она в том, что их можно будет запускать централизованно значительное количество в воздух, и имеющееся на них программное обеспечение позволит противнику в автономном режиме определять цели, которые находятся у нас на передней линии и внутри оперативного пространства. Таким образом, наносить массированные удары. Нашим подразделениям разведки было об этом известно заранее, поэтому предпринимаются соответствующие шаги и меры, чтобы в случае, если это средство противника будет успешным, оно не могло применяться по нашим артиллерийским средствам и в целом по Силам обороны», — пояснил командир роты «Ахиллес».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 22:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дроны, известные как «газонокосилки», россияне запускают над Украиной, чтобы «истощить» ПВО, а «изделия 53» — это модификация «ланцетов». Подробности рассказал в эфире нацмарафона командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко".