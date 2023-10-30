Військові РФ продовжили штурми поблизу Синьківки на Харківщині – Генштаб
Протягом доби на Харківщині російські військові вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Стрілеча та Строївка на Слобожанському напрямку, а також Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка – на Куп’янському.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, констатують у Генштабі.
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Вранці 30 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що в районах Синьківки та Іванівки на Куп’янському напрямку ворог зазнає втрат та не має просування.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині російські військові вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".