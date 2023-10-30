Військові РФ продовжили штурми поблизу Синьківки на Харківщині – Генштаб

Протягом доби на Харківщині російські військові вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Стрілеча та Строївка на Слобожанському напрямку, а також Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка – на Куп’янському.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, констатують у Генштабі.

Вранці 30 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що в районах Синьківки та Іванівки на Куп’янському напрямку ворог зазнає втрат та не має просування.