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Військові РФ продовжили штурми поблизу Синьківки на Харківщині – Генштаб

Події 19:08   30.10.2023
Олена Нагорна
Військові РФ продовжили штурми поблизу Синьківки на Харківщині – Генштаб

Протягом доби на Харківщині російські військові вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Стрілеча та Строївка на Слобожанському напрямку, а також Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка – на Куп’янському.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, констатують у Генштабі.

Читайте також: Вночі Україну атакували 12 «шахедів», на Харківщині відбили 7 атак – Генштаб 

Вранці 30 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що в районах Синьківки та Іванівки на Куп’янському напрямку ворог зазнає втрат та не має просування.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 19:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині російські військові вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".