Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов

Иностранные застройщики считают Харьков приоритетным для восстановления и строительства новых домов, сообщил мэр Игорь Терехов спецпроекту Украинского Радио Харькова «Майдан свободы».

Но чтобы иностранные застройщики начали бизнес в Харькове, нужно выполнить определенные условия.

«Иностранные застройщики очень осторожны. Им нужно, чтобы Украина и другие страны застраховали их от военных рисков. Но эти компании хотят зайти в Украину, и Харьков считают для себя знаковым городом, приоритетным для восстановления и строительства», — отметил Игорь Терехов.

Тоже иностранных бизнесменов интересуют прозрачные условия работы и отсутствие коррупционных рисков. Городская власть уже сейчас ведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве со многими иностранными компаниями, заявил Терехов.