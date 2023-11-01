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Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов

Общество 18:41   01.11.2023
Оксана Якушко
Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов

Иностранные застройщики считают Харьков приоритетным для восстановления и строительства новых домов, сообщил мэр Игорь Терехов спецпроекту Украинского Радио Харькова «Майдан свободы».

Но чтобы иностранные застройщики начали бизнес в Харькове, нужно выполнить определенные условия.

«Иностранные застройщики очень осторожны. Им нужно, чтобы Украина и другие страны застраховали их от военных рисков. Но эти компании хотят зайти в Украину, и Харьков считают для себя знаковым городом, приоритетным для восстановления и строительства», — отметил Игорь Терехов.

Тоже иностранных бизнесменов интересуют прозрачные условия работы и отсутствие коррупционных рисков. Городская власть уже сейчас ведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве со многими иностранными компаниями, заявил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 18:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Иностранные застройщики считают Харьков приоритетным для восстановления и строительства новых домов, сообщил мэр Игорь Терехов спецпроекту Украинского Радио Харькова «Майдан свободы».".