Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов
Иностранные застройщики считают Харьков приоритетным для восстановления и строительства новых домов, сообщил мэр Игорь Терехов спецпроекту Украинского Радио Харькова «Майдан свободы».
Но чтобы иностранные застройщики начали бизнес в Харькове, нужно выполнить определенные условия.
«Иностранные застройщики очень осторожны. Им нужно, чтобы Украина и другие страны застраховали их от военных рисков. Но эти компании хотят зайти в Украину, и Харьков считают для себя знаковым городом, приоритетным для восстановления и строительства», — отметил Игорь Терехов.
Тоже иностранных бизнесменов интересуют прозрачные условия работы и отсутствие коррупционных рисков. Городская власть уже сейчас ведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве со многими иностранными компаниями, заявил Терехов.
Читайте также: На Салтовке в Харькове вместо ЖК выросли заросли: у застройщика забирают землю
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: застройщик, Игорь Терехов, инвестиция, мэр, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 18:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Иностранные застройщики считают Харьков приоритетным для восстановления и строительства новых домов, сообщил мэр Игорь Терехов спецпроекту Украинского Радио Харькова «Майдан свободы».".