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Іноземні забудовники хочуть зайти до України та Харкова – Терехов

Суспільство 18:41   01.11.2023
Оксана Якушко
Іноземні забудовники хочуть зайти до України та Харкова – Терехов

Іноземні забудовники вважають Харків пріоритетним для відновлення та будівництва нових будинків, повідомив мер Ігор Терехов спецпроекту Українського Радіо Харкова “Майдан свободи”.

Але щоб іноземні забудовники розпочали бізнес у Харкові, потрібно виконати певні умови.

«Іноземні забудовники дуже обережні. Їм потрібно, щоб Україна та інші країни застрахували їх від воєнних ризиків. Але ці компанії хочуть зайти в Україну, і Харків вважають знаковим містом, яке є пріоритетним для відновлення та будівництва», – зазначив Ігор Терехов.

Також іноземних бізнесменів цікавлять прозорі умови роботи та відсутність корупційних ризиків. Міська влада вже зараз веде переговори щодо подальшої співпраці з багатьма іноземними компаніями, заявив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 18:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Іноземні забудовники вважають Харків пріоритетним для відновлення та будівництва нових будинків, повідомив мер Ігор Терехов спецпроекту Українського Радіо Харкова “Майдан свободи”.".