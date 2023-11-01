Іноземні забудовники хочуть зайти до України та Харкова – Терехов
Іноземні забудовники вважають Харків пріоритетним для відновлення та будівництва нових будинків, повідомив мер Ігор Терехов спецпроекту Українського Радіо Харкова “Майдан свободи”.
Але щоб іноземні забудовники розпочали бізнес у Харкові, потрібно виконати певні умови.
«Іноземні забудовники дуже обережні. Їм потрібно, щоб Україна та інші країни застрахували їх від воєнних ризиків. Але ці компанії хочуть зайти в Україну, і Харків вважають знаковим містом, яке є пріоритетним для відновлення та будівництва», – зазначив Ігор Терехов.
Також іноземних бізнесменів цікавлять прозорі умови роботи та відсутність корупційних ризиків. Міська влада вже зараз веде переговори щодо подальшої співпраці з багатьма іноземними компаніями, заявив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: застройщик, Игорь Терехов, инвестиция, мэр, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 18:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Іноземні забудовники вважають Харків пріоритетним для відновлення та будівництва нових будинків, повідомив мер Ігор Терехов спецпроекту Українського Радіо Харкова “Майдан свободи”.".