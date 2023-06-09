На Салтівці в Харкові замість ЖК виріс чагарник: у забудовника забирають землю

Прокуратура вимагає забудовника повернути громаді Харкова ділянку площею 2,2 гектара на вулиці Світлій вартістю 55 мільйонів гривень, бо з 2006 року там не було розпочато жодних робіт.

Цю землю міськрада передала підприємству в оренду для будівництва житлового комплексу, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

“На теперішній час земельна ділянка не огороджена, поросла чагарником та не використовується. Будівельні роботи не ведуться. На додаток, встановлено, що орендар навіть не отримував дозвільні документи на проведення будівельних робіт”, – зазначають у прокуратурі.

Салтівська окружна прокуратура м. Харкова подала в суд позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міськради до підприємства щодо розірвання договору оренди та повернення ділянки.