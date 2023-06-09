На Салтовке в Харькове вместо ЖК выросли заросли: у застройщика забирают землю

Прокуратура требует застройщика вернуть громаде Харькова участок площадью 2,2 гектара на улице Светлой стоимостью 55 миллионов гривен, потому что с 2006 года там не были начаты никакие работы.

Эту землю горсовет передал предприятию в аренду для строительства жилого комплекса, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

«В настоящее время земельный участок не огражден, порос кустарником и не используется. Строительные работы не ведутся. Более того, установлено, что арендатор даже не получал разрешительные документы на проведение строительных работ», — отмечают в прокуратуре.

Салтовская окружная прокуратура г. Харькова подала в суд исковое заявление в интересах государства в лице Харьковского горсовета к предприятию о расторжении договора аренды и возвращении участка.