На Салтовке в Харькове вместо ЖК выросли заросли: у застройщика забирают землю
Прокуратура требует застройщика вернуть громаде Харькова участок площадью 2,2 гектара на улице Светлой стоимостью 55 миллионов гривен, потому что с 2006 года там не были начаты никакие работы.
Эту землю горсовет передал предприятию в аренду для строительства жилого комплекса, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.
«В настоящее время земельный участок не огражден, порос кустарником и не используется. Строительные работы не ведутся. Более того, установлено, что арендатор даже не получал разрешительные документы на проведение строительных работ», — отмечают в прокуратуре.
Салтовская окружная прокуратура г. Харькова подала в суд исковое заявление в интересах государства в лице Харьковского горсовета к предприятию о расторжении договора аренды и возвращении участка.
Читайте также: В Харькове женщина вместо квартиры построила гостиницу – прокуратура
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Салтовке в Харькове вместо ЖК выросли заросли: у застройщика забирают землю»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 12:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура требует застройщика вернуть громаде Харькова участок площадью 2,2 гектара на улице Светлой стоимостью 55 миллионов гривен, потому что с 2006 года там не были начаты никакие работы.".