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На Салтовке в Харькове вместо ЖК выросли заросли: у застройщика забирают землю

Общество 12:06   09.06.2023
Елена Нагорная
На Салтовке в Харькове вместо ЖК выросли заросли: у застройщика забирают землю

Прокуратура требует застройщика вернуть громаде Харькова участок площадью 2,2 гектара на улице Светлой стоимостью 55 миллионов гривен, потому что с 2006 года там не были начаты никакие работы.

Эту землю горсовет передал предприятию в аренду для строительства жилого комплекса, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

«В настоящее время земельный участок не огражден, порос кустарником и не используется. Строительные работы не ведутся. Более того, установлено, что арендатор даже не получал разрешительные документы на проведение строительных работ», — отмечают в прокуратуре.

Салтовская окружная прокуратура г. Харькова подала в суд исковое заявление в интересах государства в лице Харьковского горсовета к предприятию о расторжении договора аренды и возвращении участка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 12:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура требует застройщика вернуть громаде Харькова участок площадью 2,2 гектара на улице Светлой стоимостью 55 миллионов гривен, потому что с 2006 года там не были начаты никакие работы.".