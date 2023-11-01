Волчанск на Харьковщине вновь обстреляли. ГСЧС показала последствия (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
1 ноября в 12:25 российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области.
В результате попадания снарядов загорелось хозяйственное здание недействующей ветеринарной лаборатории, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар площадью около 100 квадратных метров потушили в 14:40. Пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Напомним, утром 1 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что накануне войска РФ били по Волчанску в течение всего дня. В результате были повреждены четыре частных дома и здания коммунального предприятия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, ГСЧС, обстрел, пожар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 ноября в 12:25 российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области.".