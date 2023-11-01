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Волчанск на Харьковщине вновь обстреляли. ГСЧС показала последствия (фото)

Происшествия 18:28   01.11.2023
Елена Нагорная
Волчанск на Харьковщине вновь обстреляли. ГСЧС показала последствия (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

1 ноября в 12:25 российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

В результате попадания снарядов загорелось хозяйственное здание недействующей ветеринарной лаборатории, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар площадью около 100 квадратных метров потушили в 14:40. Пострадавших нет.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, утром 1 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что накануне войска РФ били по Волчанску в течение всего дня. В результате были повреждены четыре частных дома и здания коммунального предприятия.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 18:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 ноября в 12:25 российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области.".