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Вовчанськ на Харківщині знову обстріляли. ДСНС показала наслідки (фото)

Події 18:28   01.11.2023
Олена Нагорна
Вовчанськ на Харківщині знову обстріляли. ДСНС показала наслідки (фото)

1 листопада о 12:25 російські військові вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Внаслідок влучання снарядів зайнялася господарча будівля нечинної ветеринарної лабораторії, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу площею близько 100 квадратних метрів загасили о 14:40. Постраждалих немає.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, вранці 1 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що напередодні війська РФ били по Вовчанську протягом усього дня. У результаті було пошкоджено чотири приватні доми та будівлі комунального підприємства.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 18:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 листопада о 12:25 російські військові вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.".