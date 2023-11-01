Вовчанськ на Харківщині знову обстріляли. ДСНС показала наслідки (фото)
1 листопада о 12:25 російські військові вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.
Внаслідок влучання снарядів зайнялася господарча будівля нечинної ветеринарної лабораторії, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежу площею близько 100 квадратних метрів загасили о 14:40. Постраждалих немає.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Нагадаємо, вранці 1 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що напередодні війська РФ били по Вовчанську протягом усього дня. У результаті було пошкоджено чотири приватні доми та будівлі комунального підприємства.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 листопада о 12:25 російські військові вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.".