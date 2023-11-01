Вовчанськ на Харківщині знову обстріляли. ДСНС показала наслідки (фото)

1 листопада о 12:25 російські військові вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Внаслідок влучання снарядів зайнялася господарча будівля нечинної ветеринарної лабораторії, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу площею близько 100 квадратних метрів загасили о 14:40. Постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, вранці 1 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що напередодні війська РФ били по Вовчанську протягом усього дня. У результаті було пошкоджено чотири приватні доми та будівлі комунального підприємства.